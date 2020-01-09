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Geç gelen cezalar araba sattırıyor

Trafik cezalarının aylar sonra gönderilmesinin, cezanın 'caydırma' amacını ortadan kaldırdığını söyleyen TBM Başkanı Aydın Ağaoğlu "Cezalar aylar sonra gönderiliyor. Bu vatandaşa tuzak gibi. Düzenleme yapılmalı" dedi..
 09 Ocak 2020 09:29
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Geç gelen cezalar araba sattırıyor

Aylar sonra gelen trafik cezaları yüzünden mağdur olan, araçlarını satmak zorunda kalan araç sahipleri isyanda. Mağdurlar adına açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Trafik cezaları servet boyutuna gelmiş durumda. Vatandaşına tuzak kurmak devlete yakışmaz" dedi. 2011'deki Kabahatler Kanunu düzenlenirken, seçime katılmayanlara verilecek cezaların, kabahatin işlendiği yılı takip eden yılın sonuna kadar (2 yıl) gönderilebileceğine dair düzenleme yapıldığını söyleyen Ağaoğlu "Trafik cezaları da bu kanunun 20'nci maddesi ile 22'nci geçici maddesine dayanılarak aylar sonra gönderiliyor. Halbuki cezanın sebebi caydırmaktır. Ceza ancak suçun ardından gelirse caydırır. Bir vatandaş, 2 arabasını satmış. Köprülerde de aylar sonra gelen cezalar vardı. Dönemin Meclis Başkanı Binali Yıldırım talimatıyla düzeltildi. Şimdi aynısını istiyoruz" dedi.

HAVALİMANI YOLU

İstanbul Havalimanı yapılırken kamyon kazaları sebebiyle şantiye alanında hız sınırının 70'e indirildiğini, havalimanı bitip hizmete açıldıktan sonra dahi bu sınırın, şehir içindeki 80 km seviyesine yükseltilmediğini söyleyen Aydın Ağaoğlu "Bu yolda araçlar, zaman zaman yolcu yetiştirmek amacıyla 70'in üzerine çıkmak zorunda kalıyor. Halbuki orası minimum 90 hız sınırında olması gereken otoyol özelliği taşıyor ama sınır 70. Esnaf kan ağlıyor" ifadesini kullandı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kanunların doğru işlemesini sağlama işlevi olduğunu söyleyen Ağaoğlu "Burada kanunun vatandaş aleyhine uygulanması var. Bunu önlemek için KDK'ya başvurduk" dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takograf uygulamasının temmuz 2020'ye kadar uzatıldığını, bu tarihe kaar taktırılması gerektiğini hatırlattı ve bu süre içinde kesilen cezalarla ilgili telafi süreci gerektiğini söyledi.

Türkiye
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