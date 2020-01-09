İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yağmur bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yer yer hafif yağmur öngörülüyor
|09 Ocak 2020 09:56
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Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yer yer hafif yağmur öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinde olacak.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin sabah saatlerinde yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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