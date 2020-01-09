Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eğitime kar engeli
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kar yağışından kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
|09 Ocak 2020 09:58
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kar yağışından kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Acıgöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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