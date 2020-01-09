Sivas'ta kar nedeniyle 65 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı
|09 Ocak 2020 10:00
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre merkezde 5, ilçelerden Divriği'de 8, Gürün'de 12, İmranlı'da 7, Kangal'da 12, Suşehri'nde 2, Şarkışla'da 7, Yıldızeli'nde 6 ve Zara'da 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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