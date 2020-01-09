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Hac kuralarının çekilişi başladı - Canlı yayın

Hac kuralarının çekilişi, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda başladı
 09 Ocak 2020 10:02
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Hac kuralarının çekilişi başladı - Canlı yayın

2020 yılının Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kura çekimini canlı izlemek için aşağıdaki ekranı tıklayınız

2020 HAC KURALARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açık olacak. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

KURA SONUÇLARI İÇİN YEDEK ADAYLAR KESİN KAYIT SONRASI BELİRLENECEK

Kesin kayıt sürecini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin yerine yedek adaylar dahil edilecek. Kura sırası gözetilerek belirlenen yedek adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarih aralığında illere dağıtılan kontenjan çerçevesinde kayıt altına alınacak.

KESİN KAYITLAR SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENEBİLECEK

Hacı olmaya hak kazanan ancak çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hacca gitme konusunda sıkıntı çeken kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı kolaylık sağlayacak. Sağlık durumunu belirten bir rapor alınması halinde kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak bu durum iki kez üst üste gerçekleşmesi halinde hacı adaylarının kura katsayısını sıfırlayacak.

İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

Kesin kayıt işlemini yaptıran ilk kafile, 22 Haziran tarihinde yola çıkacak. Son kafile ise 25 Temmuz 2020 tarihinde kutsal topraklara gidecek.

GERİ DÖNÜŞLER NE ZAMAN OLACAK?

Geri dönüşler, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 02 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN BİLGİLENDİRİCİ AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, dün Diyanet TV'de katıldığı programda hac farizasını yerine getirmek üzere kuraya başvuran kişiler için bazı açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar;
Memurlar.Net
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