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Ölüme detektörlü tedbir!

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kaymakamlık tarafından insanların derin uykusunda sobadan sızan gazdan ölümüne karşı 150 haneye duman detektörü dağıtıldı.
 09 Ocak 2020 10:01
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Ölüme detektörlü tedbir!

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kaymakamlık tarafından insanların derin uykusunda sobadan sızan gazdan ölümüne karşı 150 haneye duman detektörü dağıtıldı.

Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerde yaşlı vatandaşların sobadan olası karbonmonoksit gazı sızıntısından etkilenmemesi için harekete geçildi.

Kış mevsimin soğuk günlerinde vatandaşların geceleri derin uykusunda fark edemediği özellikle rüzgarlı havalarda aile facialarına yol açan gazdan etkilenmemeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen evlere duman detektörü dağıtıldı.

Proje kapsamında, ilçe genelinde hane ziyaretleri yapan Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, aileleri karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda bilgilendirdi. Kokusuz ve renksiz bir gaz olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı duman detektörünün hayati önem taşıdığını ifade eden Kaymakam Baytok, "İlçemizde yaşayan yaşlıların olası soba zehirlenmelerine karşı duman detektörü alarak dağıtımına başladık. Rüzgarlı havalarda soba zehirlenmeleri olabiliyor. Yaşlılarımızda bunu fark etmekte gecikebiliyor, istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. İlçemizde çok şükür öyle bir şey olmadı ama olma ihtimaline karşı biz bu projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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