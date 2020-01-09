SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
|09 Ocak 2020 10:24
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atanan SGK Eski Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz'a Kurum Başkanlık görevini devretti.
Başkanlık Binası Erdoğan Özen Konferans Salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan SGK eski Başkanı Bağlı, görev yaptığı dört yıl boyunca vatandaş ve SGK personelinin memnuniyetini gözeterek hareket ettiğini ifade etti. Bağlı, konuşmasında "Personelimle her zaman iletişim halinde olmaya çalıştım. Alt yapısı iyi olan mükemmel bir Kurumda çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum " dedi.
Törende konuşan SGK Başkan V. İsmail Yılmaz, Bakan Yardımcısı Bağlı'ya yeni görevinin hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulunarak "Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum ve gelecek nesillere daha iyi bir Sosyal Güvenlik Kurumu bırakmak için tüm gayretimizle çalışacağız. SGK personelinin vatandaş memnuniyeti için göstermiş olduğu gayreti ve hizmeti her yerde dile getiriyor ve takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.
SGK BAŞKANI İSMAİL YILMAZ KİMDİR?
1971 yılında Yozgatta doğan İsmail Yılmaz, SGK'nın her kademesinde görev almıştır.
Daha önce bulunduğu görevler
- MEMUR, T.C EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (1995-1996)
- ŞEF, T.C EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (1999-2002)
- ŞEF, T.C EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (2002-2003)
- ŞEF, T.C EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BORÇLANMASI VE İŞLEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI(2003-2008)
- ŞUBE MÜDÜRÜ VEKİLİ, PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(2008-2010)
- İL MÜDÜR YARDIMCISI, ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ(2010-2011)
- ŞUBE MÜDÜRÜ, SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI(2011-2013)
- İL MÜDÜRÜ, YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ(2013-2014)
- GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(2014-2016)
- SGK-EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ V. (2016-05.05.2016)
- SGK-EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ (05.05.2016- )
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