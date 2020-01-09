SGK'nın yeni Başkanı belli oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atanan SGK Eski Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz'a Kurum Başkanlık görevini devretti.

Başkanlık Binası Erdoğan Özen Konferans Salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan SGK eski Başkanı Bağlı, görev yaptığı dört yıl boyunca vatandaş ve SGK personelinin memnuniyetini gözeterek hareket ettiğini ifade etti. Bağlı, konuşmasında "Personelimle her zaman iletişim halinde olmaya çalıştım. Alt yapısı iyi olan mükemmel bir Kurumda çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum " dedi.

Törende konuşan SGK Başkan V. İsmail Yılmaz, Bakan Yardımcısı Bağlı'ya yeni görevinin hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulunarak "Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum ve gelecek nesillere daha iyi bir Sosyal Güvenlik Kurumu bırakmak için tüm gayretimizle çalışacağız. SGK personelinin vatandaş memnuniyeti için göstermiş olduğu gayreti ve hizmeti her yerde dile getiriyor ve takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SGK BAŞKANI İSMAİL YILMAZ KİMDİR?

1971 yılında Yozgatta doğan İsmail Yılmaz, SGK'nın her kademesinde görev almıştır.

Daha önce bulunduğu görevler