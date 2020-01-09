FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken havalimanında yakalanmış
|09 Ocak 2020 10:32
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Adana merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan birinin eski askeri okul öğrencisi olduğu ve Ukrayna'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalandığı öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Gözaltına alınan zanlılar arasındaki Bahadır M'nin eski askeri okul öğrencisi olduğu ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken İstanbul Havalimanında uçağa bineceği sırada yakalandığı bildirildi.
Örgütün askeri mahrem yapılmasında yer aldığı öne sürülen zanlı Bahadır M'nin, İstanbul'da yakalanan diğer iki şüpheliyle uçakla Adana'ya getirildiği öğrenildi.
Bu arada, Bahadır M'nin babası eski komiser Fevzi M'nin Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı, eski askeri öğrenci kardeşi Mustafa M'nin de 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Şehitler Köprüsü'nde tankın üzerinden vatandaşlara uzun namlulu silahla ateş açan kişiler arasında olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında firari 12 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 7 Ocak'ta Adana, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanmıştı.
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