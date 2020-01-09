Yavaş, İyi Parti ilçe başkanının kardeşini Genel Müdür yaptı
Mansur Yavaş, Anfa AŞ'nin yeni Genel müdürü belli oldu. İyi Parti Kızılcıhamam Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçe başkanı Mehmet Salih Uslucan'ın kardeşi Nevzat Uslucan'ın, Anfa AŞ'ye Genel Müdürü olarak atandığı belirtildi.
|09 Ocak 2020 10:37
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin en önemli şirketi olan ANFA AŞ'ye Genel Müdür atadı.
İyi Parti Kızılcıhamam Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçe başkanı Mehmet Salih Uslucan'ın kardeşi Nevzat Uslucan'ın, Anfa AŞ'ye Genel Müdürü olarak atandığı belirtildi.
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