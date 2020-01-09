TİM Başkanı Gülle: Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar." dedi
|09 Ocak 2020 10:40
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Gülle, "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar." dedi.
Avro/dolar paritesinin ihracata olumsuz etkisinin 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Gülle, "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor." diye konuştu.
TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin istikrarlı göstergeleri yakalaması için tek haneli faiz rakamına inmesinin önemli olduğunu söyledi.
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