Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
|09 Ocak 2020 10:53
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Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü, Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşinin karşılanması için öğretmen görevlendirmiş. İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ziya Selçuk'un, kraldan çok kralcı olan bu ilçe müdürünün görevden alınması gerektiğini söyledi.
Ziya Selçuk'un eşinin davet edildiği Mersin Yenişehir'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hasta olan çocukların okula gönderilmemesi istendiği iddia edilmişti.
Mersin Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiayı yalanlamıştı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtilmişti.
İLÇE MEM, BAKAN EŞİNİ KARŞILAMAYA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMİŞ
İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk sosyal medya hesabından paylaştığı belgede, İlçe MEM, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşinin karşılanması için öğretmen görevlendirdiği görülüyor.
İşte Koncuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım
Bakan eşlerini karşılamak da mı öğretmenlerin görevleri arasında? Sn Ziya Selçuk bu yazıdan haberdar mıdır? Yoksa, bu İlçe Müdürü kraldan fazla kralcılık mı yapmaktadır?
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