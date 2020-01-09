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MHP'nin üç günlük değerlendirme toplantıları başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla cuma günü bir araya gelecek- Toplantılarda iç ve dış gelişmeler ile MHP'nin TBMM'deki çalışmaları değerlendirilecek
 09 Ocak 2020 11:01
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MHP'nin üç günlük değerlendirme toplantıları başlıyor

- MHP'nin üç günlük değerlendirme toplantıları 10 Ocak Cuma günü başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıların biteceği pazar günü partililere hitap edecek.

Bahçeli, Ankara'da bir otelde düzenlenecek toplantılarda partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.

MHP'nin değerlendirme toplantılar yarın katılımcıların gelişi ile başlayacak. Cumartesi günü MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açacağı oturumla sürecek olan toplantılar, basına kapalı gerçekleştirilecek.

İkinci gün akademisyenlerin 'dış politika ve ekonomi' sunumları ile sürecek değerlendirme toplantısında ayrıca Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Meclisteki çalışmalar; Emin Haluk Ayhan, ekonomi; Mustafa Kalaycı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uyum yasalarına ilişkin bilgilendirmede bulunacaklar.

Toplantıların üçüncü gününde Bahçeli bir kapanış konuşması gerçekleştirecek. Bahçeli'nin burada ABD-İran gerilimi, Libya, Irak, Suriye gibi dış politika konuları ve iç gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

- Bahçeli'den yoğun tempo

Öte yandan Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.

Bahçeli'nin, 16 Ocak'ta da partisini takip eden muhabirlerle, 23 Ocak'ta ise gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısı yapması öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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