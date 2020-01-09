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RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor

Ortaokul öğrencileri arasında yapılan "Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması"na göre, katılımcıların yüzde 51,5'i dizi film, yüzde 11,2'si ise çizgi film izliyor - Katılımcı çocukların yarısından fazlası hiç çizgi film ve çocuk programı izlemediğini bildirdi. Bu tür programlar ortaokul öğrencilerinin de en az tercih ettikleri arasında yer aldı
 09 Ocak 2020 11:05
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RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor

Ortaokul öğrencilerinin medya kullanım alışkanlıkları konusundaki araştırma, dizi izleme oranının, çizgi film ve çocuk programlarını izleme oranından daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla "Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması" yaptı.

Araştırmada, farklı kategorilerdeki televizyon izleme tercihleri sorulan çocukların yüzde 51,5'i dizileri, yüzde 41'i filmleri, yüzde 28'i ise canlı spor müsabakaları ve spor programlarını düzenli olarak izlediği ortaya çıktı.

ÇİZGİ FİLM İZLEYEN ÇOCUKLARIN ORANI İSE 11,2'DE KALDI

Çizgi film ve çocuk programlarını izleyen çocukların oranı ise 11,2'de kaldı.

Öğrencilerin yüzde 53,2'si televizyonda hiç çizgi film ve çocuk programı izlemediğini ifade etti. Böylece araştırmaya katılan çocukların dizi izleme oranı, çizgi film izleme oranının yaklaşık 5 katını oluşturdu.

Çocukların hiç tercih etmediği program türlerinde ilk sırayı açık oturumlar alırken bunu magazin programları ile çizgi filmler takip etti. Araştırmaya katılan çocukların yarısından fazlası hiç çizgi film ve çocuk programı izlemediğini bildirdi. Bu tür programlar, ortaokul öğrencilerinin de en az tercih ettikleri arasında yer aldı.

EĞİTİM VE BELGESEL PROGRAMLARININ TERCİH ORANI

Çocukların yüzde 20,7'si eğitim programlarını düzenli takip ederken, bu program türünü hiç izlemeyenlerin oranı yüzde 39'a ulaştı.

Belgesel programlarını ise araştırmaya katılanların yüzde 21,5'i düzenli izlediğini belirtirken, yüzde 32,9'u hiç izlemediğini ifade etti. Araştırmaya katılan çocukların yaklaşık 4'te biri haber programlarını düzenli izlenirken bu program türünü hiç izlemeyenlerin oranı ise 25,9'da kaldı.
Anadolu Ajansı
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