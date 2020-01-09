Suruç Belediyesinde işten çıkarılan 24 işçi işine kavuştu
|09 Ocak 2020 11:11
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Şanlıurfa'da, görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde işten çıkarılan 24 işçi, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.
Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında şehit yakınının da bulunduğu 24 kişinin Çevik tarafından temmuz ayında neden gösterilmeden işten çıkarıldığını anımsattı.
Göreve gelir gelmez belediyede yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Aktaş, aralarında şehit yakınının da bulunduğu 24 işçinin yeniden işe alındığını ve görevlerinin başına geçtiğini söyledi.
Etnik ve dini ayrımcılık yapmadan her vatandaşa aynı mesafede olduklarını ifade eden Aktaş, Suruç Belediyesinin ilçe halkına güzel hizmetler yapmaya devam edeceğini kaydetti.
Suruç Belediyesinde benzer şekilde işten çıkartılan 5 işçi de yaklaşık 3 hafta önce tekrar işe alınmıştı.
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