'Kurası çıkmayanların gözyaşları daha makbuldür'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "2020 Yılı Hac Kura Çekimi"ne katıldı.
|09 Ocak 2020 11:21
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