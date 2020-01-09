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'Kurası çıkmayanların gözyaşları daha makbuldür'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "2020 Yılı Hac Kura Çekimi"ne katıldı.
 09 Ocak 2020 11:21
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'Kurası çıkmayanların gözyaşları daha makbuldür'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "2020 Yılı Hac Kura Çekimi"ne katıldı.

Erbaş: "Kurada çıkmadığı için dökülen gözyaşları, belki de sevinç gözyaşlarından daha makbul olacaktır"
Anadolu Ajansı
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