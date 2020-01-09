Konya'da restoran sahibi hesap kavgasında müşterisini öldürdü
|09 Ocak 2020 11:28
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Konya'da bir restoranda işletme sahibiyle müşterisi arasında hesaba itirazla başlayan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Bekir D. (24) ve Yavuz K. (33), Selçuklu ilçesindeki bir restoranda eğlendikten sonra, hesabı ödemeden çıkmak istedi.
Peşlerinden giden işletme sahibi İsmail D'nin (39), iki müşteriden hesabı ödemelerini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yavuz K. tabancayla havaya ateş ederek İsmail D'yi yaraladı. Omzundan yaralanan İsmail D. de tabancasını çekerek Bekir D'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki yaralıyı kentteki farklı hastanelere kaldırdı.
Bekir D, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşletme sahibi İsmail D'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Öte yandan İsmail D'nin polise verdiği ifadesinde, Bekir D'yi öldürmek için değil korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
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