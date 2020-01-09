Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Antalya'da 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüpheli bulunan 7 aylık erkek bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
|09 Ocak 2020 11:29
|Yazdır
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüpheli bulunan 7 aylık erkek bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi B.A, nüfusta kaydı bulunmadığı belirtilen 7 aylık oğlu Bulut'u birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y'ye bırakarak evi terk etti. Gece bebeğin nefes almadığını fark eden B.Y, durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Bulut bebeğin öldüğünü belirleyince durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, B.Y'nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Antalya'da arkeoloğu öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
09 Ocak 2020 11:58
|20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
09 Ocak 2020 11:48
|Konya'da restoran sahibi hesap kavgasında müşterisini öldürdü
09 Ocak 2020 11:28
|Diyarbakır'da bir kişi ağzına toprak doldurularak öldürülmüş halde bulundu
09 Ocak 2020 10:59
|İntihar girişiminde bulunan genci 'Kaymakam' ikna etti
09 Ocak 2020 09:17
|36 yılda üç canını yitirdi
09 Ocak 2020 08:16
|Adana'da başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
09 Ocak 2020 07:40
|Bilgisayardan çıkan görüntüler ilçeyi ayağa kaldırdı
08 Ocak 2020 22:20
|Amasya'da bir AVM'de yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
08 Ocak 2020 22:14
|MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanık hakim karşısında
08 Ocak 2020 18:52