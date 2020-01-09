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Terör örgütüne katılmanın şifresi 'Aslı'yı arıyorum, ben Kerem'im'

Suriye'ye götürülerek henüz 16 yaşındayken katıldığı terör örgütü YPG/PKK'nın elinden ailesinin ve emniyet güçlerinin çabasıyla kurtarılan terör örgütü üyesi itiraflarda bulundu
 09 Ocak 2020 11:19
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Terör örgütüne katılmanın şifresi 'Aslı'yı arıyorum, ben Kerem'im'

- Suriye'de 16 yaşındayken katıldığı YPG/PKK'nın elinden ailesinin ve emniyet güçlerinin iknası sonucu kurtulan terörist V.İ, terör örgütüne Diyarbakır BDP il teşkilatına giderek "Aslı'yı arıyorum, ben Kerem'im" şifreli mesajını ilettikten sonra katıldığını anlattı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kamplarında 6 yıl kaldıktan sonra Van'da yaşayan ailesine telefonla ulaşarak pişman olduğunu ve örgütten kaçmak istediğini belirten, ailesinin ve emniyet güçlerinin girişimiyle ikna edilerek bir süre önce terör örgütünden kaçıp ailesine kavuşan V.İ. (21) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunan V.İ, iddianamedeki ifadesinde çocuk yaşta terör örgütüne katıldığını, örgütte "Tekoşer" kod ismini kullandığını kaydetti.

İstanbul'da tekstil işinde çalışırken hafta sonları oyun salonlarına gidip vakit geçirdiğini ve orada tanıdığı bir arkadaşının yönlendirmesiyle terör örgütüne katılma fikrinin oluştuğunu anlatan V.İ, şu beyanlarda bulundu:

"Kafede bilgisayar oyunu oynadığım sırada Birdal yanıma gelerek kendisiyle gelmem gerektiğini söyledi. Oyun salonundan uzaklaştıktan sonra içinde iki kişinin olduğu bir araca bindirdi. Bu araç beni Arnavutköy'deki 20 yaşlarında bir erkek şahsa teslim etti. Orada bir apartmana gittik, yemek ikram ettiler ve o gece orada kaldım. Sabah tanımadığım bir şahıs eve gelerek beni 200 metre ilerideki başka bir eve götürdü. Burada o şahıs kağıda bir not yazarak bantladıktan sonra bana verdi.

Bu notun pusula olduğunu düşünüyorum, bana göstermedi. 'Bu notu sakla, gittiğin yerdeki şahsa verirsin.' dedi, hatta 'Polise yakalanırsan bu kağıdı gösterme, yut.' dedi."

- "Kerem ile Aslı" şifresi

V.İ, daha sonra şahsın kendisini taksi ile otogara gönderdiğini, otobüs bileti alıp Diyarbakır'a gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Arnavutköy'de beni taksiye bindiren şahsın daha önceden bana tembihlediği şekilde Diyarbakır BDP il binasına gittim. Orada girişteki eşkalini ve ismini bilmediğim erkek bir görevliye daha önceden bana öğretildiği şekilde şifreli olarak 'Ben Aslı'yı arıyorum.' dedim. O da bana yukarı, gençlik odasına çıkmamı söyledi. Yukarı çıktığımda oradaki 30-35 yaşlarında esmer tenli erkek görevliye şifreli söz olan 'Ben Aslı'yı arıyorum.' dediğimde o da bana 'Aslı' olduğunu söyledi. Ben de ona diğer şifre cevabı 'Ben Kerem'im.' dedim. Bana oturmamı söyledi.

Daha sonra Bağlar Mahallesi'nden bir kadın gelip beni örgüt evi olduğunu düşündüğüm yere götürdü. Oradan da şifreli bir not ve pusulayı alarak otobüsle Cizre'ye gittim."

- "Dicle Nehri üzerinden Suriye'ye geçtim"

Cudi Mahallesi'ndeki bir taziye evindeki görevliye şifreli notu teslim ettiğini anlatan V.İ, "Burada aslında taziye evi boştu. Taziye evi buluşma yerimizdi. Daha sonraki süreçte bir botla Dicle Nehri üzerinden Suriye'ye geçtim ve böylece örgüte katıldım." ifadelerini kullandı.

Terörist V.İ, ifadesinde örgütün önemli isimleri ve örgüte ait yerlere ilişkin detayları da paylaşarak, "Teslim olmak isteyen örgüt mensupları var ancak örgüt tarafından yakalanıp cezalandırılma endişesi ile gelemiyorlar." bilgisini verdi.

V.İ. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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