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4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 15'e katladı

Türkiye'de geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 3G abone sayısı 5 milyonun altına geriledi, 4,5G'lilerin sayısı ise 76 milyona yükseldi
 09 Ocak 2020 11:18
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4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 15'e katladı

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 3G abone sayısı 4 milyon 959 bin 802'ye düştü, 4,5G'lilerin sayısı 76 milyon 28 bin 440'ı buldu. Böylece 4,5G'li abone sayısı, 3G'lilerin sayısını 15,3'e katladı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye'de yüzde 101,1 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 82 milyon 896 bin 108 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652'ye ulaşmıştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hizmete girmesiyle 3G'den 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş yaşandı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 959 bin 802'ye düştü, 4,5G abone sayısı ise 76 milyon 28 bin 440'a çıktı. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G abone sayısının 15,3 katına ulaştı. M2M abone sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 5,7 milyon olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı
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