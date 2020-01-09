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20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
 09 Ocak 2020 11:48
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20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, son iki günde 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Anadolu Ajansı
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