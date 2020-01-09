'Türkiye son çeyrekte yüzde 5 büyüyecek'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor. Bakan Albayrak Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyledi
|09 Ocak 2020 11:51
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:
*2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık.
*Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.
*Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı.
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