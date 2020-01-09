Hülya Koçyiğit, 'Emekliler devlete yüktür' dedi mi?

Sosyal medyada Hülya Koçyiğit'in, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edildi. Koçyiğit ise, bu iddiaların gerçek olmadığını söyleyerek "Emekliler devlete yüktür, şeklinde bir ifadem kesinlikle olmamıştır. Ben de emekliyim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada, Hülya Koçyiğit'in, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde bir açıklama yaptığını iddia edildi.

Twtter'da gündem olan Koçyiğit, böyle bir ifade kullanmadığını söyledi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Hülya Koçyiğit, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde hiçbir şekilde hiçbir yerde konuşma, sohbet veya açıklama yapmadığını söyledi.

İddianın kaynağı Yaşar Okuyan'dı. Okuyan, Hülya Koçyiğit'in "Emekliler Devlete yüktür" dediğini iddia etmişti.

Çalışma eski Bakanı Yaşar Okuyan daha 2018 yılında da Koçyiğit'i sert ifadelerle eleştirmiş "Ben gerizekalıyım, geri zekalı olmasam bunun kocasını bakan olduğum dönemde Yalova'ya Vali yapmak istermiydim, ben geri zekalıyım" demişti.