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Koza İpek Holding davasında sanıklara ceza yağdı

Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
 09 Ocak 2020 11:59
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Koza İpek Holding davasında sanıklara ceza yağdı

Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.

Koza İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, Cafer Tekin İpek'i 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı
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