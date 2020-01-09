Koza İpek Holding davasında sanıklara ceza yağdı
Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
|09 Ocak 2020 11:59
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Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.
Koza İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, Cafer Tekin İpek'i 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
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