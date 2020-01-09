Komedyen Atalay Demirci sağlık sorunları nedeniyle savunmasını hazırlayamamış
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle avukatıyla bir araya gelemediğini, bundan dolayı kapsamlı bir savunma hazırlayamadığını söyleyen Demirci, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.
|09 Ocak 2020 11:58
|Yazdır
Komedyen Atalay Demirci'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Demirci, avukatı ve yakınları katıldı. Önceki celse savcının sunduğu esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Demirci'ye söz verildi.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle avukatıyla bir araya gelemediğini, bundan dolayı kapsamlı bir savunma hazırlayamadığını söyleyen Demirci, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.
Bunun üzerine mahkeme heyeti, savunma hakkının kısıtlanmaması adına Demirci'nin talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. Savcı, Demirci'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezaladırmasını talep etmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koza İpek Holding davasında sanıklara ceza yağdı
09 Ocak 2020 11:59
|1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi
09 Ocak 2020 11:46
|Gaziantep'te FETÖ'nün öğrenci sorumlusuna 8 yıl 1 ay hapis cezası
09 Ocak 2020 11:19
|Terör örgütüne katılmanın şifresi 'Aslı'yı arıyorum, ben Kerem'im'
09 Ocak 2020 11:19
|Suruç Belediyesinde işten çıkarılan 24 işçi işine kavuştu
09 Ocak 2020 11:11
|FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken havalimanında yakalanmış
09 Ocak 2020 10:32
|Bursa ve Diyarbakır'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı
09 Ocak 2020 08:55
|FETÖ'nün 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı
08 Ocak 2020 23:27
|Bombalı araçla saldırı: 4 askerimiz şehit oldu
08 Ocak 2020 21:40
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
08 Ocak 2020 19:53