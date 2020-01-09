Dolar'da sert düşüş yaşanıyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|09 Ocak 2020 12:09
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,8880
|5,8890
|Avro
|6,5450
|6,5460
|Sterlin
|7,6940
|7,7330
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8700
|5,9300
|Avro
|6,5150
|6,5850
|Sterlin
|7,6370
|7,7920
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