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Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak

Meclis'e sunulacak torba yasa; kaçak yapılaşmanın önüne geçecek tedbirleri, ürün güvenliğini, değerli konut vergisinin ertelenmesini ve asgari ücret desteğini içeriyor.
 09 Ocak 2020 12:23
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Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak

Meclis'e sunulacak torba yasa; kaçak yapılaşmanın önüne geçecek tedbirleri, ürün güvenliğini, değerli konut vergisinin ertelenmesini ve asgari ücret desteğini içeriyor.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, önümüzdeki hafta AK Parti Grubu'nun Meclis'e sunması beklenen yeni torba yasa teklifiyle kaçak yapılarla mücadele amacıyla kaçak yapıların satışının ve kiralanmasının engellenmesine dönük yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.

Ayrıca deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere yüksek yapılaşmanın önlenmesine dönük yeni düzenlemelerde bu teklif içerisinde yer alacak.

AK Parti Grubu diğer bir çalışmayı gerek dış ticarete gerekse iç piyasaya sunulan ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından düzenleyen Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapıyor.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması konusunda yeniden hazırlanan ancak son dakikada AK Parti tarafından geri çekilen düzenleme de yeniden meclise getirilecek.

Değerli Konut Vergisi'nde erteleme

2020 yılında işverenlere asgari ücret için aylık 75 lira olarak verilmesi kararlaştırılan asgari ücret desteğine ilişkin olarak yapılacak yasal düzenleme de yine Meclis'e gelecek işler arasında yer alıyor.

1 Ocak'tan itibaren uygulamaya giren Değerli Konut Vergisi'nde Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yeni bir çalışma yapılacağı açıklanmıştı. Değerli Konut Vergisi'nin bir yıl ertelenmesi öngörülüyor. Vergi 5 ile 7.5 milyon lira arasındaki konutlarda binde 3, 7.5 ile 10 milyon lira arasındaki konutlarda binde 6, 10 milyon lirayı aşan konutlarda binde 10 olarak belirlenmişti.
Dünya
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