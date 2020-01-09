Ünlü piliç markası icradan satışa çıkacak
|09 Ocak 2020 12:24
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Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve içine düştüğü mali krizi aşamayınca 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'in taşınır ve taşınmaz mallarının ardından şimdi de sahip olduğu markaların icra yoluyla satışı gerçekleştirilecek.
İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Şeker Piliç'e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL'den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.
24 Ocak 2020 tarihinde saat 13.40'da Bandırma'da yapılacak olan ihale ile uzun yıllardır sektörde öncülük yapan marka yeni sahibinin olacak.
İcra uzmanı Caner Çakı, bu tarz ihalelerin son yıllarda arttığını ifade ederek, "Sektöründe tanınan ve bilinen bir markanın satışı yapılacak. İhale de şirkete ait toplam 37 markanın patenti tek satış usulü ile yapılacak. Türkiye'de tanınan ve bilinen bir marka olduğunu söylemek mümkün" dedi.
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