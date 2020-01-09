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Anayasa Mahkemesinden acil ilaç bekleyen Hira bebeği sevindiren karar

Mahkeme, ölümcül bir rahatsızlık olan "hipofosfatazya" ile mücadele eden 6 aylık Hira bebeğin tedavisi için gereken 58 bin avroluk ilaç bedelinin, hastalığın aciliyeti nedeniyle SGK tarafından ilacı ithal eden kuruluşa ödenmesine hükmetti- Anayasa Mahkemesinin kararından: "İlacın bebegin olumcul hastalıgının tedavisindeki onemi ve aciliyeti gozetildiginde tedaviye derhal baslanması gerektigi degerlendirilmistir"- "Bolge Adliye Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının da geregi olan tedaviye yonelik 'Strensiq' isimli ilacın bedelinin doktor raporunda gerekli gorulen tedavi suresi boyunca ilacın ithalinde yetkili olan kurulusa odenmesi derhal saglanmalıdır"
 09 Ocak 2020 12:11
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Anayasa Mahkemesinden acil ilaç bekleyen Hira bebeği sevindiren karar

Anayasa Mahkemesi, metabolik bir rahatsızlık olan "hipofosfatazya" ile mücadele eden 6 aylık Hira bebeğin tedavisi için gereken 58 bin avroluk ilaç bedelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) ilacın ithalinde yetkili olan kurulusa odenmesine karar verdi.

Van'da yaşayan Fatih-Demet Bilici çiftinin 6 aylık bebekleri Hira'ya doğduktan sonra kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan "hipofosfatazya" (gendeki fonksiyon kaybı mutasyonlarının yol açtığı enzim eksikliğiyle karakterize nadir kalıtsal metabolik hastalık) teşhisi konuldu.

Aile, avukat Ali Samsum aracılığıyla Ankara 27. İş Mahkemesine "ilaç bedelinin yüksek olduğu, finanse edilemeyip kullanılmaması halinde Hira bebeğin hayatının tehlikeye gireceğini, bundan dolayı ilaç bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi" talebiyle dava açtı.

Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine konu istinafa taşındı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, ailenin talebini kabul ederek bebek Hira Bilici'nin tıbbi gereklilik doğrultusunda tedavisinde kullanılacak "asfotase alfa" etken maddeli ilaç bedelinin tedbiren SGK tarafından karşılanmasını kararlaştırdı.

SGK, ödeme için gerekli faturanın aslını ya da ilaç kutusunu istedi ancak aile 58 bin avro olan ilacı maddi imkansızlık nedeniyle temin edemediği için bu prosedürü yerine getiremedi.

Aile, avukatları aracılığı ile bu kez Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, başvuruya ilişkin verdiği ara kararda, hastalığı tedavi yöntemlerine ilişkin ilgili kurum ve hastaneden belge, rapor ile yazışmaları talep etti.

Gönderilen bilgi ve belgeleri inceleyen Anayasa Mahkemesi, başvurucunun bebeğinin "yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik" ciddi tehlikenin ortadan kaldırılması konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafındangerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti.

Hastalıgın tedavi edilmemesi halinde ilk bir yıl icindeki olum oranının yüzde 50 oldugunun anlaşıldığı vurgulanan kararda, Bolge Adliye Mahkemesince bahse konu ilacın kullanımının acil ve hayati onemi haiz olusu nedeniyle de ilac bedelinin SGK tarafından karsılanmasına dair tedbir kararı verildiği belirtildi.

SGK'nin "alternatif geri odeme" seklindeki uygulanması nedeniyle uyusmazlıgın cozulmediginin ve tedbir kararının da yerine getirilmediginin anlasıldığı belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu ilacın bebegin olumcul hastalıgının tedavisindeki onemi ve aciliyeti gozetildiginde tedaviye derhal baslanması gerektigi degerlendirilmistir. Bu nedenle bebegin 'yasamına ya da maddi veya manevi butunlugune yonelik ciddi bir tehlike bulundugu' anlasılmaktadır.

Bolge Adliye Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının amacına uygun sekilde yerine getirilmesi ve olusan tehlikenin ortadan kaldırılması konusunda derhal gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Bundan dolayı başvurucunun adli yardım ve tedbir talebinin kabulüne, basvurucunun bebeginin 'yasamına ya da maddi veya manevi butunlugune yonelik' ciddi tehlikenin ortadan kaldırılması konusunda Sosyal Guvenlik Kurumu tarafından gerekli tedbirlerin derhal alınması gerekmektedir. Bolge Adliye Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının da geregi olan tedaviye yonelik 'Strensiq' isimli ilacın bedelinin doktor raporunda gerekli gorulen tedavi suresi boyunca ilacın ithalinde yetkili olan kurulusa odenmesi derhal saglanmalıdır."

- "Tedaviye başlanabilir"

Ailenin avukatı Ali Samsum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SGK'nin "Strensiq" adlı ilacın bedelini doğrudan Türk Eczacılar Birliğine yapması talebiyle 20 Aralık 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduklarını hatırlattı.

Mahkemenin başvurularını kabul ettiğini vurgulayan Samsum, "SGK'nin, AYM'nin bu kararı uyarınca işin ivediliğini de göz önünde bulundurarak bir gün dahi gecikmeksizin ilacın bedelinin kurumca ödeneceğine ilişkin yazıyı Türk Eczacılar Birliğine göndermesi gerekiyor. Bu yazının Türk Eczacılar Birliğine ulaşması halinde Hira'nın ilacının siparişi hemen verilebilir ve aylardır aksayan tedaviye böylelikle başlanabilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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