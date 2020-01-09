1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya ileri teknolojili ve katma değerli ürün merkezi olacak

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ yatırımının da yer aldığı bölge, Cumhurbaşkanı kararıyla Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi- Bölgede robot, nano teknoloji, yapay zeka, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere ileri teknolojili çalışmalar yapılacak
 09 Ocak 2020 12:33
Yazdır
Konya ileri teknolojili ve katma değerli ürün merkezi olacak

- Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde robot, nano teknoloji, yapay zeka, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere ileri teknolojili çalışmalar gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla, Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı mevkisindeki bölge, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Gelecek günlerde 700 milyon dolarlık yatırımın yapılacağı bölgede, tam kapasite üretimle 4 bin kişi istihdam edilecek. Bölgenin katma değerli ve ileri teknoloji üretimiyle cari açık yılda 100 milyon dolar azalacak.

Konya, tarım ve sanayideki potansiyelinin ardından ileri teknolojide de merkez olacak.

- İstihdama da katkı sağlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın, ASELSAN sayesinde büyük bir yatırım kazandığını söyledi.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ yatırımının yıl sonuna doğru tamamlanacağını anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ASELSAN yatırımının içinde bulunduğu alanın Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesiydi. Burada savunma, uzay ve havacılık konusunda hem istihdama ciddi katkı sağlamak hem de cari açığı dengeleyecek yatırımlar arzu ediyoruz. Bu alan belediyemize aitti. 1 milyon 800 bin metrekarelik alanı öncelikle Milli Emlak'a devrettik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız projeyi hayata geçirmek için prosedürü tamamladılar ve Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi hayata geçti. Bu, şehirimiz için çok büyük bir atılım. Bölgesel olarak kalkınmaya vesile olacak. Savunma sanayisinin merkezini Konya oluşturacak. ASELSAN gibi yurt içi ve yurt dışından savunma sanayisi firmalarının yatırım yapacağı ve yeni teşviklerin olacağı bir bölge ihdas edilmiş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Altay, Konya sanayisi için bölgenin yeni fırsatları barındırdığına işaret ederek, "Binlerce insanın çalışacağı Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, ekonomiye ciddi katkı sağlayacak ve kentimizi savunma sanayisinin merkezi yapacak. Şehrimiz için tarihi bir gündür, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Savunma sanayisi şirketlerinin buraya gelmesi için tanıtım faaliyetleri yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

- "Önemli bir kalkınma aracı olacaktır"

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da endüstri bölgelerinin, planlı sanayileşmenin parçası olarak ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bu bakımdan sanayinin ve teknolojinin gelişiminin hızlanması, istihdam oluşturma, nitelikli iş gücünün arttırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamasının yanı sıra, Konya için önemli bir kalkınma aracı olacaktır. Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin şehrimize oldukça önemli getirilerinin olacağını düşünüyoruz. Konya'nın, mevcut sanayi altyapısı, üretim kültürü ve ihracat atılımı ile endüstri bölgesini hak ettiğine inanıyoruz." dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin, kentin yüksek katma değerli üretim geleceğinde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kentin, 2 milyar doların üzerinde ihracatı ve 80 değişik alt sektörde üretim yapan sanayisiyle ekonomiye katkı sağladığını hatırlatan Kütükcü, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, şehrimizin tüm kazanımlarına yeni bir ivme katacak. Bu tarihi kararın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar'da sert düşüş yaşanıyor
09 Ocak 2020 12:09		 'Türkiye son çeyrekte yüzde 5 büyüyecek'
09 Ocak 2020 11:51
TİM Başkanı Gülle: Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar
09 Ocak 2020 10:40		 Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı
09 Ocak 2020 08:55
Karayollarında durum
09 Ocak 2020 08:37		 Pegasus, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu
08 Ocak 2020 21:20
'Bilinmeyen numaralara' 587 milyon lira harcandı
08 Ocak 2020 21:06		 Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı
08 Ocak 2020 21:01
Bankalardan tarihi kasım ayı karı
08 Ocak 2020 20:56		 Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı
08 Ocak 2020 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Zerzevan Kalesi için UNESCO süreci başladı14:58 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:55 - Erdoğan: Engelli memur sayısı 56 bin 500 kişiye ulaştı14:53 - İlik nakli bekleyen öğretmenleri için seferber oldular14:52 - İran Devrim Muhafızları: ABD'den daha sert bir intikam alacağız14:49 - Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında tahliye14:48 - CHP'li Özel, tepki gören kanun teklifini geri çekti14:47 - Bakan Turhan: Milli EMU'yu raylara indiriyoruz14:43 - Üniversiteli öğrencileri güvenlik güçleri için atkı ve bere ördü14:41 - Bıçakla yaralayıp, ağzını toprakla doldurarak boğdu
14:32 - Üniversite öğrencilerine ücretsiz kebap14:27 - Kaybolan üniversite öğrencisini, SAK timleri de arıyor14:22 - Muhtar, zenginden aldı, fakire verdi14:16 - 'Ahiliğin başkenti Kırşehir, ahilik burada kutlanacak'14:12 - Türkiye, uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi oldu14:08 - Halkbank, SMS ile Gümrük Vergisi ödemesi başlattı14:04 - Samsun'da ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha serbest14:02 - Disiplin cezalarında, alt cezayı değerlendirmemek, takdir yetkisini sakatlar mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?
Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
Simon fallette 4
boğazlı kazak 3
inisiyatif 1
statü 2
sabiha gökçen havalimanında uçuşların ertelenmesi 1
virüslü organ 1
psikolg 1
Kezzaplı saldırı 2
martı 2
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çiçekdağı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İnegöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam