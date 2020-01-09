İmamoğlu önce depremi tetikler dedi sonra...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'teki canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili Prof. Dr. Celal Şengör'ün canlı yayına bağlanmasına itiraz ederek kendisine sorulmadan canlı yayına bağlandığı için moderatör Didem Arslan Yılmaz'a tepki gösterdi.

Prof Dr. Celal Şengör, canlı yayında, Kanal İstanbul'un depremi tetiklemeyeceğini, İBB'nin alanında uzman olmayan kişilerle Kanal İstanbul toplantısı yaptığını, toplantıların bilimsel değil siyasi olduğunu, olaya akıl ve bilimle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise moderatör Didem Arslan Yılmaz'a "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıyım, 16 milyon kişinin başkanıyım, beni Celal Şengör'le karşı karşıya getirmezsiniz diyerek" tepki gösterdi.

Gazetecilerin kendilerine gelen mesajları canlı yayında aktarmasına da sinirlenen İmamoğlu, mesaj çekenleri cuma günü yapılacak toplantıya davet etti.