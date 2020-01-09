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İstinaf 'yakalanan ilk darbeci'yle ilgili kararını verdi

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, darbecilerin Bursa'da sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak belirlediği dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendiren istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti
 09 Ocak 2020 12:39
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İstinaf 'yakalanan ilk darbeci'yle ilgili kararını verdi

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde "sıkıyönetim komutanı" olmayı beklerken "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'a yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Akkuş'la ilgili karar, bir süre önce istinafa taşındı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, kararını açıkladı.

Dairenin gerekçeli kararında, ilk derece mahkemesinin yargılamasının hukuka uygunluğuna işaret edildi.

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu işlediği kabul edilen, Anayasa'nın 122. maddesinde düzenlenen usule aykırı olduğu açıkça anlaşılan ve askeri hiyerarşi zincirine uymayan, mahiyeti itibarıyla da anayasal düzene karşı silahlı teşebbüs suçunu teşkil ettiği ülke genelinde objektif olarak anlaşılan 'Sıkıyönetim direktifi' konulu emrin gereğini icra yönünden, bilgi düzeyi, olayın özellikleri, tecrübe, rütbe ve konumu gibi olgular nazara alındığında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 30/4 maddesi bağlamında kaçınılmaz bir hata içerisinde olduklarının, sanıklar ile ilgili hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği anlaşılmıştır."

Kararda, "Savunmaların inandırıcı gerekçelerle reddedildiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, bir kısım sanıklar yönünden cezayı azaltıcı sebebin niteliğinin takdir kılındığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı, verilen hükümlerde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstinaf taleplerini reddeden ceza dairesi, ilk derece mahkemesinin hükümlerini kabul etti.

Tarafların, Yargıtay'a temyiz hakkı bulunduğu öğrenildi.

- İlk derece mahkemesinin kararları

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili ilk gözaltına alınan isim olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Yurdakul Akkuş'un 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınmasıyla, teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre operasyonlar hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sözde sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Akkuş, 11 Temmuz 2018'deki duruşmada ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı
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