Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta
|09 Ocak 2020 12:42
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi ile görüştü.
Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Bağdat'ı ziyaret eden Çavuşoğlu, Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi.
Abdülmehdi-Çavuşoğlu görüşmesine Türk ve Iraklı heyet de katıldı.
Çavuşoğlu, ziyaretiyle ilgili Twitter'dan da "Kardeş Irak'la ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Bağdat'tayız" mesajını paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Çavuşoğlu'nun günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Ziyaret çerçevesinde bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke ilişkilerinin de ele alınması öngörülüyor.
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