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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.949,00 lira oldu
 09 Ocak 2020 12:53
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.949,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,60 301,80 292,60 292,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.988,00 2.009,00 1.928,00 1.949,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 275,00 279,00 277,00 281,00
Lira(Tam) Ziynet 1.942,00 1.962,00 1.884,00 1.904,00
Yarım Ziynet 971,00 981,00 942,00 952,00
Çeyrek Ziynet 486,00 491,00 471,00 476,00
Anadolu Ajansı
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