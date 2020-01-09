İBB, Halk Süt projesi için 9 milyon litre süt alacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce tanıtımını yaptığı, 'İstanbul Halk Süt' projesinin hayata geçirilmesi için ihale açıldı.

İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 'Yağlı, Uzun Ömürlü, İçme Sütü Mal Alımı' adı altında açtığı ihale 6 Şubat'ta yapılacak.



Söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde projenin amacı şöyle açıklandı:

"Başkanlığımız tarafından yürütülen İstanbul Halk Süt Projesi ile İstanbul'da ikamet eden yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz süt desteği verilmesine yönelik ihtiyacın sağlıklı ve güvenilir şekilde karşılanması amaçlanmaktadır."

Alınacak 9 milyon litre sütün bir litrelik yağlı UHT süt olacağı belirtilen şartnamede, alınacak UHT içme sütün tüm üretim süreçlerinin 'Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'ne ve yürürlükteki 'TSE TS 1192'ye uygun olarak gerçekleştirileceği vurgulandı.

İhaleyi alacak olan firma sütleri İstanbul'da İBB'nin belirleyeceği bir depoya teslim edecek. Dağıtımı ise İBB yapacak.