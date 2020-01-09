Yılbaşında yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde polis varmış
|09 Ocak 2020 13:06
|Yazdır
Ankara'da yılbaşı gecesi saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince 30 Aralık'ta gözaltına alınan zanlıların ifadeleri, DEAŞ adına Ankara'da yapılması planlanan terör eyleminin içeriğini gözler önüne serdi.
DEAŞ'lı teröristlerin, yılbaşında halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde görev yapan polislere yönelik eylem planladıkları, bunun için örgüt yönetiminden silah ve bomba yapımında kullanılmak üzere malzeme talep ettikleri belirlendi.
Zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda yapılan incelemelerde de askeri eğitim ve bomba yapımı videoları bulundu.
Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonla 30 Aralık'ta gözaltına alınan 5'i Suriyeli, 1'i Iraklı 6 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsun'da ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha serbest
09 Ocak 2020 14:04
|Uşak Üniversitesi eski Rektörü Çelik'e FETÖ'den beraat
09 Ocak 2020 13:04
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 129'uncu gününde
09 Ocak 2020 12:58
|İstinaf 'yakalanan ilk darbeci'yle ilgili kararını verdi
09 Ocak 2020 12:39
|Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski askere 2 yıl 1 ay hapis cezası
09 Ocak 2020 12:32
|Koza İpek Holding davasında sanıklara ceza yağdı
09 Ocak 2020 11:59
|Komedyen Atalay Demirci sağlık sorunları nedeniyle savunmasını hazırlayamamış
09 Ocak 2020 11:58
|1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi
09 Ocak 2020 11:46
|Gaziantep'te FETÖ'nün öğrenci sorumlusuna 8 yıl 1 ay hapis cezası
09 Ocak 2020 11:19
|Terör örgütüne katılmanın şifresi 'Aslı'yı arıyorum, ben Kerem'im'
09 Ocak 2020 11:19