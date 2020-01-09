1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 artışla 116.796,57 puana yükseldi
 09 Ocak 2020 13:16
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 artışla 116.796,57 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3.920,52 puan artarak 116.796,57 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,57 ve holding endeksi yüzde 2,90 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği bankacılık hisseleri öncülüğünde 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 117.055,81 puanı gördü.

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,56 ile Ağustos 2017'den beri gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, dolar/TL ise yüzde 1,2 azalışla 5,8690'a kadar düştü.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.300 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri azaldı
09 Ocak 2020 14:58		 Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
09 Ocak 2020 13:43
Çeyrek altın ne kadar?
09 Ocak 2020 12:53		 Gram altın 294 lira seviyelerinde
09 Ocak 2020 11:17
Borsa güne yükselişle başladı
09 Ocak 2020 10:11		 Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
09 Ocak 2020 10:10
Dolar güne düşüşle başladı
09 Ocak 2020 09:04		 Altın yedi yılın zirvesinden döndü
08 Ocak 2020 19:11
Borsa, günü yükselişle tamamladı
08 Ocak 2020 18:22		 Altın'da gün sonu fiyatları
08 Ocak 2020 17:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:08 - Muhtarlardan eylem: 1-10 Şubat'ta tebligat almayacaklar15:00 - Zerzevan Kalesi için UNESCO süreci başladı14:58 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:55 - Erdoğan: Engelli memur sayısı 56 bin 500 kişiye ulaştı14:53 - İlik nakli bekleyen öğretmenleri için seferber oldular14:52 - İran Devrim Muhafızları: ABD'den daha sert bir intikam alacağız14:49 - Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında tahliye14:48 - CHP'li Özel, tepki gören kanun teklifini geri çekti14:47 - Bakan Turhan: Milli EMU'yu raylara indiriyoruz14:43 - Üniversiteli öğrencileri güvenlik güçleri için atkı ve bere ördü
14:41 - Bıçakla yaralayıp, ağzını toprakla doldurarak boğdu14:32 - Üniversite öğrencilerine ücretsiz kebap14:27 - Kaybolan üniversite öğrencisini, SAK timleri de arıyor14:22 - Muhtar, zenginden aldı, fakire verdi14:16 - 'Ahiliğin başkenti Kırşehir, ahilik burada kutlanacak'14:12 - Türkiye, uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi oldu14:08 - Halkbank, SMS ile Gümrük Vergisi ödemesi başlattı14:04 - Samsun'da ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha serbest
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?
Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bioritmik saat 3
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
38 günlük bebeğe tecavüz eden pislik yaratıklar 1
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 1
şu an çalan şarkı 4
gmail hesabını davetiye ile almak 3
inisiyatif 1
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 3
küçük prens 1
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çiçekdağı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İnegöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam