Davutoğlu'nun yardımcısı oy oranlarını açıkladı

AK Parti'den ihraç süreciyle karşı karşıya gelerek istifa edip Ahmet Davutoğlu ile yoluna devam isimlerden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, iddialı açıklamalarda bulundu.

TV5'te yayınlanan Ankara Bürosu programında Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler'e konuk olan Özdağ, şunları söyledi;

"Hesap soracağız''

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ülkedeki en büyük sorun. Er geç erken seçim olacak. Götüremezler, yürütemezler, yapamazlar. Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var. Mutfakta tencere kaynamıyor. İnsanların cebindeki paranın değeri düşmüş vaziyette. İnsanlar işsiz.

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ama sorunu çözemeyenler vardır. Hesabını da soracağız. Gerekirse devri sabık da yaratacağız. Yaratmayalım diyenler var, gerekirse yaratacağız.

Biz Katar'dayken siyasi bir operasyon düzenlendi

Ak Partili Bülent Turan "Davutoğlu gitsin diyen isim, Davutoğlu'nun yardımcısı oldu" diyerek Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ü işaret etmesiyle ilgili de yorum yapan Özdağ, şunları söyledi:

"Parti yönetiminde olan yetki genel başkana devredilmişti. Yetki, teşkilat başkanlarının, il başkanlarının, ilçe başkanlarının atamalarıyla ilgili genel başkana yetki veriyordu. Anladılar ki, bu görev Davutoğlu'nda kalırsa o il başkanlarını atar. Delegeleri de atar. 'Kongreye gitsek Davutoğlu'nu yenemeyiz' dediler. Davutoğlu'ndan yetkileri almak istediler. Biz Katar'dayken siyasi bir operasyon düzenlendi. Ben genel başkan yardımcısıyım Ankara'ya geldiğimde öğrendim. Ama ben de imzaladım. Davutoğlu da imzaladı, Ayhan Sefer Üstün de imzaladı... Davutoğlu problem çıkmasın diye imzaladı."

Oy oranlarını açıkladı

Oy oranlarının yüzde 6 ile 10 arasında değiştiğini ifade eden Özdağ, iktidar firması adına çalışanlar Gelecek Partisi'ni daha düşük gösterdiğini ileri sürdü.