Yabancılara taşınmaz satışı son 10 yılın zirvesinde
|09 Ocak 2020 13:41
|Yazdır
Yabancılara taşınmaz satışında geçen yıl, son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Yabancılar, 2019 yılında Türkiye'den 67 bin 322 mülk edindi.
Türkiye, coğrafi koşulları ve iklim şartlarıyla 2019'da da yabancı yatırımcıların gözdesi oldu.
AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, mülk edinimi konusunda Türkiye'yi tercih edenlerin başında sırasıyla Irak, İngiltere, Almanya, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları geliyor.
Türkiye'de geçen yıl 63 bin 986 yabancı, 6 bin 307 arsa, 61 bin 15 konut olmak üzere nitelikli 67 bin 322 taşınmaz edindi.
Türkiye'de yabancılara taşınmaz satışı son 10 yıldır inişli çıkışlı bir seyir gösteriyor. Yabancılar, 2010'da 10 bin 806, geçen yıl ise son 10 yılın en yüksek rakamı olan 67 bin 322 mülk edindi.
- En çok arsa alan Almanya vatandaşları oldu
Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini geçen yıl da sürdürdü. Vatandaşları Türkiye'den en çok konut alan ülkeler sırasıyla Irak, İran, İngiltere, en çok arsa alan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak oldu.
Yabancılar, bugüne kadar arsa alımında en çok İstanbul, Bursa, Muğla, konut alımında ise İstanbul, Antalya ve Muğla'yı tercih etti.
Geçen yıl ise yabancılar arsa alımında İstanbul, Aydın ve Muğla'yı tercih etti. Yabancılar, 2019'da İstanbul'da 25 bin 872, Antalya'da 9 bin 658, Aydın'da ise 6 bin 746 konut edindi.
- Yabancıların ilçe tercihi Esenyurt ve Didim
Bugüne kadar arsa ve konut alımında ilk tercihleri Alanya ve Esenyurt ilçeleri olan yabancılar, geçen yıl en çok Esenyurt ve Didim'e ilgi gösterdi. Yabancılar, Esenyurt'ta 7 bin 266, Didim'de ise 6 bin 152 taşınmaz satın aldı.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden tüm zamanlarda en çok İngiltere, Almanya, Yunanistan, İsveç, Hollanda, Danimarka, İrlanda, Belçika, Finlandiya ve Fransa vatandaşları Türkiye'den taşınmaz aldı.
Orta Doğu ülkelerinden ise en fazla Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Yemen, Filistin, Katar ve Lübnan vatandaşları taşınmaz edindi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Halkbank, SMS ile Gümrük Vergisi ödemesi başlattı
09 Ocak 2020 14:08
|2019'da en çok bu ürünleri aldık
09 Ocak 2020 13:27
|İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar
09 Ocak 2020 09:10
|İstanbul'da 'insani geçim' 3 bin 192 lira
09 Ocak 2020 08:00
|Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi
08 Ocak 2020 13:48
|Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor
08 Ocak 2020 09:23
|Akılcılıktan uzak popülist kararların sonucu: Korsan taksi
08 Ocak 2020 07:36
|Türkiye'nin geçen yıl en fazla fındık sattığı ülkeler
07 Ocak 2020 18:43
|Türkiye'de birleşme ve satın almalar 10 yıl önceki seviyelere geriledi
07 Ocak 2020 16:16
|İzmir'de 'mobil taksi çağırma' dönemi başladı
07 Ocak 2020 12:27