Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası

Kayseri'de askeri birlikteki tuvaletin kapısına terör örgütü PKK elebaşını övücü yazı yazan sanığa 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, vatani görevini yaptığı askeri birlikteki tuvaletin kapısına, terör örgütü PKK'nın elebaşı ile öldürülen örgüt mensubu bir yakınını öven yazılar yazdığı iddiasıyla hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan tutuklu sanık E.T. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık E.T. savunmasında, bir anlık kızgınlık sonucu yazıyı yazdığını öne sürdü.

Psikolojisinin bozuk olduğunu ve ilaç kullandığını iddia eden sanık E.T, "Sonradan yaptığımın hata olduğunu anladım. Bu suçtan sizin karşınıza çıktığım için utanıyorum. Askere gelmeden önce nişanlandım, vatani görevimi yapıp evlenmek istiyorum." dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık E.T, "çok pişmanım" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.T'ye, "suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.