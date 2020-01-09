Belediye meclisinden karar... Belediyenin araçları icra yoluyla satılabilecek
|09 Ocak 2020 13:55
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Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, son alınan meclis kararıyla belediyenin tüm taşınmaz ve araçlarının icra yoluyla satılabileceğinin yolunun açıldığını açıkladı.
Belediye meclis toplantısında AK Parti belediye meclis üyelerinin 14'a karşı 11 oy ile Kamu Yararı Kararına karşı ret oyu kullanarak belediyenin taşınır ve taşınmaz tüm mal ile hizmet araçlarının satışına karar verilmesinin önünü açıldığı öne sürüldü.
Bu kararın halkın zararına olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Belediyenin taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hizmet araçlarının satışına karar verildi. Bir önceki döneminden kalan ana para faiz hariç 135 milyon 148 bin 911 lira borç ve 80 civarında icra bulunuyor. Belediyenin çöp araçları vidanjörleri kepçeleri itfaiye araçları da dahil tüm hizmet araçları hizmet binaları (itfaiye binası, zabıta binası, otogar) tüm parklar dahil tüm taşınmazların icra yoluyla satışına meclis üyelerinin oy çokluğuyla icra yoluyla satışın önü açılmış oldu. İlçeye hizmet etmek için kullanılan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, belediyeye borcu olan kurumlar tarafından icra yoluyla satışı yapılabilir duruma getirildi. Bu karar halkımızın zararına olup, Belediye hizmetlerin kısıtlamasına karar verilmiştir. Takdiri ilçe halkıma bırakıyorum. Bizler küçük paralar ve kısıtlı imkanlarla da olsa büyük hizmetler yapacağız" diye konuştu.
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