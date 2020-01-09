Samsun'da ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha serbest
|09 Ocak 2020 14:04
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Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Emniyetteki 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, üç gün önce düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan biri emniyetten salıverilmiş, 10'u dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 8 kişiye adli kontrol
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