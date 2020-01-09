Türkiye, uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi oldu

Üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu sayısını son 5 yılda 48 binden rekor artışla 178 bine ulaştıran Türkiye, en çok uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeler arasında yer almaya başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) yürütülen "Türkiye Bursları" ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) uluslararası kapsamdaki "YÖK Bursları", "Hükümet Bursları", "Türkiye Diyanet Vakfı bursu" ya da kendi imkanlarıyla ülkeye gelen uluslararası öğrenciler için Türkiye'de 207 üniversitede 60 bine yakın programda öğrenim görme fırsatı sunuluyor.

Türkiye, 2023'e kadar ev sahipliği yaptığı uluslararası öğrenci sayısını 250 bine yükseltmeyi hedefliyor.

AA muhabirinin YÖK, YTB ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet döneminde de birçok uluslararası öğrenciye burs vererek, onların ülkedeki nitelikli eğitimden faydalanmasını sağladı.

1960'larda burslar diğer devletlerle imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde sağlanırken, 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" başlatıldı ve ilk kez uluslararası öğrencilere yönelik politikalar sistematik hale getirildi.

Uluslararası eğitim alanında 2000'li yılların başlarında büyük ivme yakalandı. 2010'da kuruluşunun ardından YTB'ye verilen görevler çerçevesinde, 2012 yılında Türkiye Bursları programı hayata geçirildi. Bunun sonucunda Türkiye tarafından verilen yükseköğrenim bursları, "Türkiye Bursları" adı altında yenilendi ve tekrar etkin kılındı.

2012'de hayata geçirilen Türkiye Bursları, ilk yılında 42 bin başvuru aldı ve bu doğrultuda geçmiş senelere oranla başvuru sayılarında ciddi artış görüldü. Türkiye Bursları programına 2019'da 146 bin 600 başvuru yapıldı.

Türkiye Bursları, finansal desteğin yanında uluslararası öğrencilerin üniversitelerde istedikleri programlara yerleştirilmesini de kapsıyor ve bu özelliğiyle dünyadaki diğer burs programlarından ayrılıyor. Böylece uluslararası öğrencilerin, üniversite eğitimlerinin yanında sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerden faydalanmaları sağlanıyor.

Türkiye Bursları programıyla, farklı araştırma modülleri ve Türkçe dil eğitimiyle diğer ülkelerdeki akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu personeline de destek veriyor.

- Cep harçlığından konaklamaya kadar eğitim masrafları

YTB'nin koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Bursları'ndan yararlanmak için online başvurular, yarın başlayıp 20 Şubat'ta sona erecek.

Türkiye Bursları'na başvuru yapabilmek için not ortalamasının 70 ve üzeri olma şartı bulunuyor. Başvuruların şahsen "www.turkiyeburslari.gov.tr" üzerinden yapılması gerekiyor. Mülakat sonucu başarılı bulunan öğrenciler, kabul vizesi alarak Türkiye'ye geliyor ve eğitim masrafları karşılanıyor. Burslara başvurular ücretsiz yapılıyor.

Türkiye Bursları'nın kapsamı şöyle:

- Türkiye Bursları- Tam Zamanlı Program- Lisans Burs Programı: Üniversiteye ve bölüme yerleştirme, aylık 700 lira cep harçlığı, okul harç ücreti, 1 yıllık Türkçe dil dersleri, konaklama, sağlık sigortası ve bir kerelik uçak bileti.

- Lisansüstü Burs Programı- Üniversiteye ve bölüme yerleştirme, yüksek lisans için aylık 950 lira, doktora için 1400 lira cep harçlığı, okul harç ücreti, bir kerelik uçak bileti, sağlık sigortası, konaklama ve 1 yıllık Türkçe dil dersleri.

- Türkiye Bursları- Kısa Süreli Burs Programı- Başarı Programı: Lisans için aylık 450 lira, yüksek lisans için aylık 600 lira, doktora için aylık 900 lira cep harçlığı.

- Araştırma Bursu Programı- 3-10 ay süresince aylık 3 bin lira eğitim desteği.

- Türk Dili ve Kültürü Programları- Kamu Görevlileri ve Akademisyenler için Türkçe İletişim Programı: Aylık 2 bin lira cep harçlığı, bir kerelik uçak bileti, konaklama ile Türkçe dil dersleri.

Türkiye Bursları kapsamında, uluslararası öğrencilerle yakın iletişim sadece eğitim sürelerince değil mezuniyetlerinin sonrasında da devam ediyor. Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan öğrenciler, ülkeleri ve Türkiye arasında köprüler kuran gönüllü ülke elçiliği görevini de üstleniyor. Bu doğrultuda, dünya çapındaki mezunlarla bağların korunması amacıyla Türkiye Mezunları Ağı oluşturuldu. Bu kapsamda 28 ülkede 29 mezun derneği bulunuyor.

Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen öğrenciler için Türkiye Bursları'nın yanında kendi devletleri tarafından sağlanan burslar, çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ile kuruluşların sunduğu burslar ve üniversitelerin kendi bursları olmak üzere çeşitli seçenekler bulunuyor.

Burs veren kurumların sunduğu imkanlar ve miktarlar değişiklik gösteriyor. Bu kurumlardan bazıları Türkiye'ye gidiş geliş ulaşım masrafını da karşılıyor. Uluslararası öğrencilerin eğitim düzeyine göre de aylık burs miktarları değişiklik gösteriyor. Üniversitelerin web sayfasından hangi bursların geçerli olduğu hakkında bilgi edinilebiliyor.

- Uluslararası öğrencilere "YÖK Bursu"

Türkiye'de YÖK'ün "hedef odaklı uluslararasılaşma" politikasıyla yabancı uyruklu öğrenci sayısı 48 binden son 5 yılda rekor artışla 178 bine ulaştı.

Yükseköğretim Kurulunca, uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla "www.studyinturkey.gov.tr" internet sitesi yeni yüzüyle 2019'da kullanıma açıldı.

Uluslararası öğrencilere yönelik YÖK Bursu, Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzalayan ülkelerin nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde veriliyor. Bu programla Türk yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerden, Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olmayanlara bir yıl dil hazırlığı sunuluyor.

YÖK'ün uluslararası öğrenciler için sağladığı burslar şöyle:

- Mevlana Değişim Programı: Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören program. Mevlana Değişim Programı kapsamında 2013-2014 eğitim öğretim yılından bugüne kadar 5 bin 990 öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği gerçekleşti.

- Yabancı Uyruklu Öğrencilere Burs: Yükseköğretim Kurulunun iş birliği protokolü veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen ve devlet yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs programı. Bu kapsamda Arnavutluk, Bangladeş, Etiyopya, Gambiya, Filipinler, Filistin, Kosova, Makedonya, Pakistan (Azad Cammu Keşmir), Ruanda, Sudan, Uganda, Ukrayna uyruklu öğrencilere Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde eğitim veriliyor.

- Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı: 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ile belirlenen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan projeler YÖK tarafından destekleniyor. Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında bugüne kadar YÖK tarafından 37 ülkeyle yürütülen 114 proje desteklendi ve desteklenmeye devam ediliyor. Projeler kapsamında 740 öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği bekleniyor.

- YÖK'ün ülkesinde iş garantisi bulunan burs programı: YÖK, Türkiye'de ilk kez yabancı öğrencilere kendi ülkelerinde iş garantili öğrenim bursu verilmesi uygulamasını Pakistan Azad Cammu Keşmir uyruklu öğrencilerle başlattı. Daha sonra bunları Kosova, Bangladeş, Sudan, Filistin, Ruanda, Ukrayna ve Filipin uyruklu öğrenciler takip etti. Bu burs kapsamındaki öğrenciler, mecburi hizmet yükümlülüklerini, mezuniyetleri sonrasında ülkelerine dönerek adına geldikleri üniversitelerde Türkiye'deki eğitim sürelerinin en az iki katı süre çalışarak yerine getirmek zorunda. Bu kapsamda YÖK ile mutabakat zaptı imzalayarak öğrenci gönderen ülkeler Arnavutluk, Bangladeş, Etiyopya, Gambiya, Filipinler, Filistin, Kosova, Kuzey Makedonya, Pakistan Azad Cammu Keşmir, Ruanda, Sudan, Uganda, Ukrayna oldu. İlk mezunların bu yıl verilmesi bekleniyor.

YÖK Türkoloji Bursu: Yükseköğretim Kurulunun iş birliği veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine kendi ülkelerinde burs sağlanıyor.

YÖK'ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş çağındaki gençlere yönelik "Türkoloji Sizi Çağırıyor" sloganıyla başlattığı programla başarılı gençlerin Türkolojiye yönelmesi ve Türkoloji programlarına ilginin artırılması hedefleniyor. YÖK ayrıca bu bölümlerden mezun olan öğrencilere Türkiye'de doktoralarını yaptırarak kendi ülkelerinde, mezun oldukları üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde çalışmalarını hedefliyor.

- Türkiye Diyanet Vakfının ilahiyat lisans bursu

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programı ile Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı başvuruları Şubat 2020'de "diyanetburslari.tdv.org" adresi üzerinden online alınacak. Başvurular içerisinden gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygun görülen adaylar, mülakata girecek.

Adaylar, bu aşamadan sonra ilgili burs programlarının kontenjanları dahilinde Türkiye Diyanet Vakfı burslusu kabul edilecek. Kabul edilen burslu öğrencilerin tüm masrafları vakıfça karşılanacak. Öğrencilerden mezun olanların bir üst bursluluk programına kabul süreçlerinde ilgili öğrencilere birebir rehberlik yapılacak ve öğrenciler vakfın bursluluk imkanlarından yararlandırılacak.

- Türkiye'de kendi imkanlarıyla eğitim alacaklar

Türkiye'de kendi imkanlarıyla eğitim alacak öğrencilerin öncelikle, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ya da Uluslararası Öğrenci Sınavı'nda (UÖS) başarı göstermeleri gerekiyor. Türk üniversiteleri, uluslararası öğrencileri bu sınavlardaki başarılarına göre kabul ediyor. Her üniversitenin farklı sınav tarihi bulunuyor. Sınav sonucuyla istenilen üniversiteye başvuru yapan öğrenciler, eğitim masraflarının tamamını kendileri karşılıyor.