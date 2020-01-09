Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında tahliye

Büyükçekmece'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimleri öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları, bu konuda talimat verdikleri iddia edilen aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı ile aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 3 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki olarak AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığını temsilen de bir avukat duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Hasan Akgün, bu davanın siyasi bir dava olduğunu ileri sürerek, "6 kez üst üste belediye başkanı seçildim. Her seçim öncesi olaylar oluyor ama böyle bir olayla ile ilk kez karşılaşıyorum. Bana ve aileme yapılan bir komplodur. Bu suçları işleyecek biri değilim." dedi.

Büyükçekmece halkının yüzde 99'unun kendisini tanıdığını, seçim zamanları böyle oyunlar oynandığını çok gördüğünü anlatan Akgün, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Sanıklardan Başak Sancar da 2007'den beri Büyükçekmece Belediyesinde başkan yardımcısı görevini yürüttüğünü, bir kimlik paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklardan Talat Üstündağ ise Florya'da bir akaryakıt istasyonunda çalıştığını, kimseyle alakasının bulunmadığını dile getirerek, beraatini talep etti.

Müşteki AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı avukatı Rohat Hasbayram da savunmaları alınan sanıkların beyanlarına karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Tutuklu sanık Özgür Samanlı da iki çocuğu olduğunu, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Özgür Samanlı'nın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Samanlı'nın tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir olmasını göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Savunması alınan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının 17 Ocak 2019'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçe ekindeki listede Büyükçekmece sınırları içerisinde ikamet etmeyen bazı kişilerin ilçede kayıtlı göründüğünün belirtildiği anlatılıyor.

Adres taşıma yönündeki işlemlerin Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından yapıldığı, sanığın Büyükçekmece Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaparken yeni kimlik projesi kapsamında ilçe nüfus müdürlüğünde geçici olarak görevlendirildiği ve 12 Nisan 2017'de göreve başladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, soruşturmaya konu adreslerin bir kısmının boş, bir kısmının inşaat halinde olduğu, bazılarının ikamete uygun olmadığını, bazılarında ise başka kişilerin ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarılıyor.

İddianamede, 33 adresten 23'ünün arsa, 2'sinin çocuk parkı, birinin anaokulu, birinin hafriyat çalışması yapılan alan, birinin ahır, ikisinin tır garajı, ikisinin iş yeri, birinin ise sokaktan girişi bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, "İkamete uygun olmadığı tespit edilen 33 adreste toplam 249 kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu kişilerden 155'inin 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarının bulunduğu, 124'ünün oy kullandığı, 56'sının seçimler öncesinde Büyükçekmece'ye adres nakli yaptırdıkları, seçmen listelerinin kesinleşmesinin veya seçimlerin yapılmasının ardından eski adreslerine tekrar adres nakli yaptırdıkları, 56 kişiden 29'unun seçimlerde oy kullandığı anlaşılmıştır." bilgisi yer alıyor.

Veri girişi, adresler üzerinde değişiklik ve düzeltme yapma yetkisi ile görevinin Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait olduğu, gerçekte var olmayan, bina bulunmayan ya da ikamete elverişli yapı bulunmayan adreslere ilişkin numarataj işlemler bakımından belediye tarafından gerekli güncellemelerin yapılmadığı, bu nedenle adreslerin ikamet kaydı yapılabilir adresler olarak görüldüğü, bu adreslerin çoğuna sanık Samanlı tarafından ikamet kaydı yapıldığı ifade edilen iddianamede, 6 sanığın imar ve şehircilik müdürlüğünde görev yaptığı anlatılıyor.

İddianamede, adres taşıma işlemleri yapılan kişilerin bilgileri dışında adreslerinin taşındığı anlatılarak, sahte adres beyan formalarının sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından düzenlendiği ifade ediliyor. İddianamede, sanık Samanlı'nın eylemlerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı, Adem Yazır, Nuraydın Sak, Başak Sancar, Mehmet Başaran'ın yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, 7 sanığın da kooperatifte çalıştıkları, bu kooperatifte çalışan bazı bilgi ve talepleri dışında kimlik bilgilerini aldıkları ve Samanlı'ya ilettikleri bildiriliyor.

İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı'nın "zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik" ve "seçme yeterliliği olmayanları seçmen kütüğüne kayıt ettirme", "seçmen listesini sahte olarak tanzim etme, bozma, çalma veya yok etme" suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.