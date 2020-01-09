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CHP'li Özel, tepki gören kanun teklifini geri çekti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerinin hakim ve savcı sınavlarına girişiyle ilgili kanun teklifini tepkiler üzerine geri çekti.
 09 Ocak 2020 14:48
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CHP'li Özel, tepki gören kanun teklifini geri çekti

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine bir kereye mahsus yaş sınırı olmaksızın 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı' ya da 'İdari Yargı Ön Sınavı'na giriş hakkı sağlanmasını içeren kanun teklifi çok sayıda hukukçu ve baro başkanının tepkisine yol açtı.

İdare Hukukçusu Metin Günday, "İdari yargı için bir bu eksik kalmıştı. Bu teklif yasalaşırsa giderilmiş olacak... Teklif sahibini içtenlikle kutlarım" derken İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Bu teklif tam anlamıyla avukatlık mesleğine saygısızlıktır. Bilgisizliktir. Bilinçsizliktir" eleştirisi getirdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da "Bir milletvekilinin bilmediği bir konuda ve bilen kurumlara danışmadan kanun teklifi vermesi yanlış" değerlendirmesinde bulundu.

Tepkiler üzerine CHP'li Özel, kanun teklifini 'talep ve telkinleri dikkate alarak' geri çektiğini açıkladı.

Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi niyetle verdiğim, ancak sosyal medyada içinde olmayan hükümler varmış gibi eleştirilen kanun teklifimi tüm yönleriyle ve tüm taraflarla yeniden ele almak amacıyla; çok değer verdiğim baro başkanlarımızın talep ve telkinlerini de dikkate alarak geri çekiyorum" dedi.
Memurlar.Net
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