Erdoğan: Engelli memur sayısı 56 bin 500 kişiye ulaştı
|09 Ocak 2020 14:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.
- Kalkınma bu ülke vatandaşlarının her birini kapsayınca anlamlı hale gelir.
- AK Parti'nin 17 yıllık iktidarındaki en büyük başarısı demokrasiyi geliştirmesi ve kalkınmayı sağlamasıdır; ülkenin kaynakları eskiden olduğu gibi bir avuç mutlu azınlığına verildiğinde bunun adı kalkınma değil adaletsizlik olur.
- Erişilebilirlik standartları belirlenmelidir. Bu amaçla 2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesinde fayda görüyorum.
- Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız.
- Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor.
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