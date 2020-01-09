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Erdoğan: Engelli memur sayısı 56 bin 500 kişiye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı
 09 Ocak 2020 14:55
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Erdoğan: Engelli memur sayısı 56 bin 500 kişiye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.

- Kalkınma bu ülke vatandaşlarının her birini kapsayınca anlamlı hale gelir.

- AK Parti'nin 17 yıllık iktidarındaki en büyük başarısı demokrasiyi geliştirmesi ve kalkınmayı sağlamasıdır; ülkenin kaynakları eskiden olduğu gibi bir avuç mutlu azınlığına verildiğinde bunun adı kalkınma değil adaletsizlik olur.

- Erişilebilirlik standartları belirlenmelidir. Bu amaçla 2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesinde fayda görüyorum.

- Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız.

- Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor.
Memurlar.Net
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