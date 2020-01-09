Merkez Bankası rezervleri azaldı
|09 Ocak 2020 14:58
|Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 3 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar azalışla 77 milyar 953 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık'ta 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 390 milyon dolar artışla 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 897 milyon dolar azalarak 106 milyar 319 milyon dolardan 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|31.05.2019
|20.517
|75.038
|95.555
|28.06.2019
|22.853
|73.544
|96.397
|26.07.2019
|23.417
|74.971
|98.388
|29.08.2019
|25.709
|75.796
|101.505
|27.09.2019
|26.051
|75.655
|101.706
|25.10.2019
|26.481
|78.504
|104.985
|29.11.2019
|26.475
|78.274
|104.749
|27.12.2019
|25.079
|81.240
|106.319
|03.01.2020
|27.469
|77.953
|105.422
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
09 Ocak 2020 13:43
|Borsa, günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü
09 Ocak 2020 13:16
|Çeyrek altın ne kadar?
09 Ocak 2020 12:53
|Gram altın 294 lira seviyelerinde
09 Ocak 2020 11:17
|Borsa güne yükselişle başladı
09 Ocak 2020 10:11
|Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
09 Ocak 2020 10:10
|Dolar güne düşüşle başladı
09 Ocak 2020 09:04
|Altın yedi yılın zirvesinden döndü
08 Ocak 2020 19:11
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
08 Ocak 2020 18:22
|Altın'da gün sonu fiyatları
08 Ocak 2020 17:34