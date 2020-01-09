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Muhtarlardan eylem: 1-10 Şubat'ta tebligat almayacaklar

"Biz PTT'nin posta memurları değiliz" diyen Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut devletin kendilerine bu iş için ödenek ayırmasını ya da eleman desteği vermesini istedi. Muhtar, duruma tepki olarak 1-10 Şubat tarihlerinde posta tebligatlarını posta elemanlarından almayacaklarını söyledi
 09 Ocak 2020 15:08
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Muhtarlardan eylem: 1-10 Şubat'ta tebligat almayacaklar

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, evde bulunamayan kişilerin tebligatlarının kendilerine iletilmesine tepki gösterdi. Arnavutköy'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Aykut, muhtarlıkların postane gibi hizmet verdiğini, her gün yüzlerce tebligatı ulaştırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

"Biz PTT'nin posta memurları değiliz"diyen Aykut, devletin kendilerine bu iş için ödenek ayırmasını ya da eleman desteği vermesini istedi.

Aykut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an İstanbul'daki muhtarlarımızın en büyük sorunu posta tebligatlarıyla ilgili. Postacılarımız binaya giriyor, kapıyı çalıyor, beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor. Dış kapıya haber kağıdını bırakıyor ve evrağı da geliyor muhtara teslim ediyor. Vatandaşın icradan dairesinin satışa çıktığından haberi olması gerekirken posta memuru o tebligatı getirip muhtarlığa bırakıyor ve vatandaşın bundan haberi olmuyor. Vatandaş 'Haberim yok' diyor, onlar da 'Nasıl haberin yok, biz tebligatı muhtara bıraktık' diyor. Sonra o vatandaş da gelip muhtara her türlü hakarette bulunuyor. Vatandaşa trafik cezaları geliyor. Vatandaş tebligattan haberi olmadığı için cezayı erkenden ödeme şansını yitiriyor. Burada muhtarla vatandaş karşı karşıya geliyor"

Muhtarlar, buna tapki olarak 1-10 Şubat tarihlerinde posta tebligatlarını posta elemanlarından almayacaklarını söyledi.
DHA
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