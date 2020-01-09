Muhtarlardan eylem: 1-10 Şubat'ta tebligat almayacaklar
|09 Ocak 2020 15:08
|Yazdır
Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, evde bulunamayan kişilerin tebligatlarının kendilerine iletilmesine tepki gösterdi. Arnavutköy'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Aykut, muhtarlıkların postane gibi hizmet verdiğini, her gün yüzlerce tebligatı ulaştırmak için çalıştıklarını dile getirdi.
"Biz PTT'nin posta memurları değiliz"diyen Aykut, devletin kendilerine bu iş için ödenek ayırmasını ya da eleman desteği vermesini istedi.
Aykut, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an İstanbul'daki muhtarlarımızın en büyük sorunu posta tebligatlarıyla ilgili. Postacılarımız binaya giriyor, kapıyı çalıyor, beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor. Dış kapıya haber kağıdını bırakıyor ve evrağı da geliyor muhtara teslim ediyor. Vatandaşın icradan dairesinin satışa çıktığından haberi olması gerekirken posta memuru o tebligatı getirip muhtarlığa bırakıyor ve vatandaşın bundan haberi olmuyor. Vatandaş 'Haberim yok' diyor, onlar da 'Nasıl haberin yok, biz tebligatı muhtara bıraktık' diyor. Sonra o vatandaş da gelip muhtara her türlü hakarette bulunuyor. Vatandaşa trafik cezaları geliyor. Vatandaş tebligattan haberi olmadığı için cezayı erkenden ödeme şansını yitiriyor. Burada muhtarla vatandaş karşı karşıya geliyor"
Muhtarlar, buna tapki olarak 1-10 Şubat tarihlerinde posta tebligatlarını posta elemanlarından almayacaklarını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir'
08 Ocak 2020 21:24
|'Üniversite kontenjanları özel sektörün ihtiyaçlarına göre planlansın'
07 Ocak 2020 15:46
|'Güvenli Ödeme Sistemi' ile dolandırıcılığın önüne geçilecek
07 Ocak 2020 12:59
|'81 ilde 80 bin 583 ücretli öğretmen görev yapıyor'
07 Ocak 2020 11:40
|Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 30 bin üyemiz istifa ettirildi
07 Ocak 2020 09:17
|Dört kişilik ailenin günlük gıda harcaması 72.58 lira
06 Ocak 2020 13:09
|TESK'ten 'beyaz eşyada vergi indirimi' talebi
05 Ocak 2020 11:03
|TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama
03 Ocak 2020 13:31
|'KDV ve faiz indirimleri büyüme kararlılığının göstergesi'
02 Ocak 2020 15:57
|Hak-İş, Filistin ve Kudüs için de 'meydanlarda'
02 Ocak 2020 11:22