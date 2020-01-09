1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muş merkezde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara

Muş merkezde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verileceği bildirildi
 09 Ocak 2020 15:22
Yazdır
Muş merkezde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara

Muş merkezde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, 10 Ocak Cuma günü Muş merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Merkezdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, ilçeler ve bağlı köylerde eğitim öğretimin devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muhtarın dil sürçmesi valiyi ve salondakileri güldürdü
09 Ocak 2020 17:30		 İznik'te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor
09 Ocak 2020 17:19
Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi
09 Ocak 2020 16:55		 Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti
09 Ocak 2020 16:29
Doğa tutkunlarının, 2019'da akın ettiği şehir
09 Ocak 2020 16:19		 Zerzevan Kalesi için UNESCO süreci başladı
09 Ocak 2020 15:00
Üniversite öğrencilerine ücretsiz kebap
09 Ocak 2020 14:32		 Muhtar, zenginden aldı, fakire verdi
09 Ocak 2020 14:22
'Ahiliğin başkenti Kırşehir, ahilik burada kutlanacak'
09 Ocak 2020 14:16		 Mansur Yavaş'tan 'tuzlama yapmadı' eleştirilerine yanıt
09 Ocak 2020 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:21 - 2019/1 EKPSS tercihlerinde 98 kadro boş kaldı17:19 - İznik'te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları17:07 - Çarşı ve mahalle bekçilerinin mevzuatı değerlendirildi17:05 - 'Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız'16:57 - Kamuda çalışan engelli memur sayısı 10 kat arttı16:55 - Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi16:55 - KVKK, şikayetleri online alacak16:54 - Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı16:45 - THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor
16:37 - İnsan Kaynakları Ofisi 3 yeni hizmeti üniversitelerin erişimine açtı16:29 - Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti16:24 - Çocukları anaokulunda sandalyeye bağlamışlar16:20 - Cumhurbaşkanlığı İK'dan, kariyer.net'e rakip site16:19 - Doğa tutkunlarının, 2019'da akın ettiği şehir16:11 - Küçük Eylül'ün ölümüne neden olan okul servisi şoförüne dava16:08 - FETÖ sanığı çifte hapis cezası ile tutukluluğa devam kararı16:05 - Bakan Selçuk: 124 bin engelli vatandaşımız işçi olarak çalışıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'
İmamoğlu önce depremi tetikler dedi sonra...
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçen ayın enleri 1
erkan tan 4
boğazlı kazak 3
Kezzaplı saldırı 2
azimut halkası 3
inisiyatif 1
38 günlük bebeğe tecavüz eden pislik yaratıklar 1
ev tozu maytı 1
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
gram altın 3
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çiçekdağı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İnegöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam