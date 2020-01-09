Muş merkezde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara
Muş merkezde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verileceği bildirildi
|09 Ocak 2020 15:22
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Muş merkezde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, 10 Ocak Cuma günü Muş merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.
Merkezdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, ilçeler ve bağlı köylerde eğitim öğretimin devam edeceği kaydedildi.
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