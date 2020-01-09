Adana'da çığda kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı
|09 Ocak 2020 15:37
|Yazdır
Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu.
Önceki gün, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve Yasin Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Bekir Çalım ile Eray Mimik'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'a ulaşmak için 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanın iz takip ve kadavra köpekleri ile sürdürdüğü arama çalışması sonuçlandı.
Ekipler, krom madeni yakınlarında çığın düştüğü bölgedeki kar altında Bektaş'ın cesedine ulaştı.
Bektaş'ın cesedinin yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunduğu öğrenildi.
Çığ düşmesinin ardından kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, Yasin Kılıç'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Küçük Eylül'ün ölümüne neden olan okul servisi şoförüne dava
09 Ocak 2020 16:11
|Polis memurunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
09 Ocak 2020 15:57
|Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında tahliye
09 Ocak 2020 14:49
|Bıçakla yaralayıp, ağzını toprakla doldurarak boğdu
09 Ocak 2020 14:41
|Kaybolan üniversite öğrencisini, SAK timleri de arıyor
09 Ocak 2020 14:27
|Aydın'da karda mahsur kalan 2 teknisyen kurtarıldı
09 Ocak 2020 12:59
|Öğretmen, engelli öğrenciyi koridorda yerden yere vurdu
09 Ocak 2020 12:27
|Antalya'da arkeoloğu öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
09 Ocak 2020 11:58
|20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
09 Ocak 2020 11:48
|Antalya'da 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
09 Ocak 2020 11:29