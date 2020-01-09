'Çelik kanatların' modernizasyonu tamamlandı
|09 Ocak 2020 15:46
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Jandarma Genel Komutanlığı, ASELSAN ile ortak yürüttüğü proje kapsamında modernize edilen son helikopteri de teslim aldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jandarma Teşkilatının envanterinde bulunan ve "çelik kanatlar" olarak adlandırılan helikopterlerin modernizasyonu projesi için Jandarma Genel Komutanlığı ile ASELSAN arasında 2008'de imzalanan anlaşma kapsamında, tüm helikopterlerin telsiz ve seyrüsefer sistemleri yenilendi.
Helikopterlere gerçek zamanlı kayan harita üretebilen sayısal harita sistemi entegre edildi.
Görüntü depolama kapasitesi, yüksek işlemci gücü ve yüksek çözünürlüklü harita görüntüsüyle pilotların görevlerini en etkin şekilde gerçekleştirmesine imkan sağlandı.
Yerli ve milli yazılım çalışmalarıyla jandarma helikopterleri günün teknolojisine uygun donanım ve konfigürasyona sahip hale getirildi.
Modernize edilen son helikopterin 31 Aralık 2019'da teslim alınmasıyla proje tamamlandı.
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