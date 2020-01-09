1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çelik kanatların' modernizasyonu tamamlandı

Jandarma Teşkilatındaki tüm helikopterlerin telsiz ve seyrüsefer sistemleri yenilendi, sayısal harita sistemi entegre edildi
 09 Ocak 2020 15:46
Yazdır
'Çelik kanatların' modernizasyonu tamamlandı

Jandarma Genel Komutanlığı, ASELSAN ile ortak yürüttüğü proje kapsamında modernize edilen son helikopteri de teslim aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jandarma Teşkilatının envanterinde bulunan ve "çelik kanatlar" olarak adlandırılan helikopterlerin modernizasyonu projesi için Jandarma Genel Komutanlığı ile ASELSAN arasında 2008'de imzalanan anlaşma kapsamında, tüm helikopterlerin telsiz ve seyrüsefer sistemleri yenilendi.

Helikopterlere gerçek zamanlı kayan harita üretebilen sayısal harita sistemi entegre edildi.

Görüntü depolama kapasitesi, yüksek işlemci gücü ve yüksek çözünürlüklü harita görüntüsüyle pilotların görevlerini en etkin şekilde gerçekleştirmesine imkan sağlandı.

Yerli ve milli yazılım çalışmalarıyla jandarma helikopterleri günün teknolojisine uygun donanım ve konfigürasyona sahip hale getirildi.

Modernize edilen son helikopterin 31 Aralık 2019'da teslim alınmasıyla proje tamamlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Küçük öğrenciler en çok televizyon ve dijital oyunlarda vakit harcıyor
09 Ocak 2020 15:13		 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 15'e katladı
09 Ocak 2020 11:18
WhatsApp'ta, reklam devri başlıyor
07 Ocak 2020 13:43		 'Türkiye'nin Otomobili' Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı
07 Ocak 2020 13:29
SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi
07 Ocak 2020 10:49		 NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi
06 Ocak 2020 22:11
1 km uzaktan kumanda edilebilen insansız kara aracı üretildi
06 Ocak 2020 16:10		 Türk Telekom CEO'su: Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmayın
06 Ocak 2020 11:02
HAVELSAN BARİYER'e uluslararası sertifika
05 Ocak 2020 21:06		 Milli Elektronik Harp Suiti Projesi'nde teslimatlar tamamlandı
05 Ocak 2020 12:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:30 - Muhtarın dil sürçmesi valiyi ve salondakileri güldürdü17:21 - 2019/1 EKPSS tercihlerinde 98 kadro boş kaldı17:19 - İznik'te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları17:07 - Çarşı ve mahalle bekçilerinin mevzuatı değerlendirildi17:05 - 'Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız'16:57 - Kamuda çalışan engelli memur sayısı 10 kat arttı16:55 - Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi16:55 - KVKK, şikayetleri online alacak16:54 - Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı
16:45 - THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor16:37 - İnsan Kaynakları Ofisi 3 yeni hizmeti üniversitelerin erişimine açtı16:29 - Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti16:24 - Çocukları anaokulunda sandalyeye bağlamışlar16:20 - Cumhurbaşkanlığı İK'dan, kariyer.net'e rakip site16:19 - Doğa tutkunlarının, 2019'da akın ettiği şehir16:11 - Küçük Eylül'ün ölümüne neden olan okul servisi şoförüne dava16:08 - FETÖ sanığı çifte hapis cezası ile tutukluluğa devam kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'
İmamoğlu önce depremi tetikler dedi sonra...
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tutunamayanlar 2
boğazlı kazak 2
arda turan'ın başakşehir'le sözleşmesini feshetmesi 3
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 3
erkan tan 4
merkezde ve pahalı mı ilçede ve ucuz mu sorunsalı 3
inisiyatif 1
imajinasyon 2
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
şu an çalan şarkı 3
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çiçekdağı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İnegöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam